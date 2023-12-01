ВСУ могут получить ЗРК "Коралл". Должен бить на десятки км и уничтожать баллистику: фото

В министерстве обороны среди приоритетов на 2024 год назвали усиление противовоздушной обороны, в том числе разработку зенитных ракет "Коралл"

Зенитная ракета "Коралл" (Фото: скриншот с видео)

В Министерстве обороны среди приоритетов на 2024 год назвали усиление противовоздушной обороны, в том числе разработку зенитных ракет "Коралл". LIGA.net рассказывает, что известно об этом вооружении, которое могут получить Силы обороны.

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В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что в 2024 году внимание будет обращено на производство средств противовоздушной обороны – от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более сотни километров (вроде ЗРК "Коралл").

В июне 2021 года конструкторское бюро "Луч" представило новую управляемую зенитную ракету "Коралл" для комплексов средней дальности.

"Коралл должен работать по баллистическим целям. Конечно, не всех классов, но он должен работать по баллистическим целям", — говорил тогда глава КБ "Луч" Олег Коростелев.

По его словам, разрабатываемая ракета будет оснащена активной головкой самонаведения "Оникс" от украинской компании "Радионикс".

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Ракета Коралл

Тогда конструктор назвал предполагаемые сроки разработки ракеты: "Этот комплекс мы тоже сделаем за два года до начала государственных испытаний".