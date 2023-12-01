ЗСУ можуть отримати ЗРК "Корал". Він має бити на десятки км і знищувати балістичні цілі: фото

У міністерстві оборони серед пріоритетів на 2024 рік назвали посилення протиповітряної оборони, зокрема розроблення зенітних ракет "Корал"

Зенітна ракета "Корал" (Фото: скриншот з відео)

У Міністерстві оборони серед пріоритетів на 2024 рік назвали посилення протиповітряної оборони, зокрема розроблення зенітних ракет "Корал". LIGA.net розповідає, що відомо про це озброєння, яке можуть отримати Сили оборони.

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В ефірі національного телемарафону заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що у 2024 році увага буде звернена на виробництво засобів протиповітряної оборони – від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю понад сотню кілометрів (на зразок ЗРК "Корал").

У червні 2021 року конструкторське бюро "Луч" презентувало нову керовану зенітну ракету "Корал" для комплексів середньої дальності.

"Корал має працювати по балістичних цілях. Звичайно, не всіх класів, але він повинен працювати по балістичних цілях", — говорив тоді голова КБ "Луч" Олег Коростельов.

За його словами, ракета, що розробляється, буде оснащена активною головкою самонаведення "Онікс" від української компанії "Радіонікс".

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Ракета Корал

Тоді конструктор назвав передбачувані терміни розроблення ракети: "Цей комплекс ми теж зробимо за два роки до початку державних випробувань".

Розробники говорили, що маса ракети – 300 кг, маса бойової частини – 25 кг. Швидкість – 3600 км/год. За заявами КБ "Луч", "Корал" зможе уражати цілі на відстані 30 км (Гаврилюк у 2023 році казав про 100 км).

Також Коростельов наголошував, що база для створення нової зенітної ракети "є на 70%" – це станції виявлення та цілевказівки, основні складові ракети, програмне забезпечення для комплексу і платформи для командної й пускової машини.

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8 червня 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів.

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