Україна може мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів – Резніков

Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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За словами Резнікова, в Україні є офіційно затверджена ракетна програма, на яку вже виділяються гроші з бюджету. Виконавці цієї програми – на 100% українські виробництва.

"У нас з вами дуже добрі перспективи мати українські ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів", – сказав міністр.

Резніков нагадав про успішний проєкт українських ракет "Нептун", завдяки якому було потоплено флагманський корабель РФ – крейсер "Москва".

11 травня 2023 року стало відомо, що Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

12 травня в Міноборони натякнули на "цілі" для Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км".

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