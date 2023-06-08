Україна може мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів – Резніков
08.06.2023, 16:51
Олексій Резніков, міністр оборони України (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)
Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
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За словами Резнікова, в Україні є офіційно затверджена ракетна програма, на яку вже виділяються гроші з бюджету. Виконавці цієї програми – на 100% українські виробництва.
"У нас з вами дуже добрі перспективи мати українські ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів", – сказав міністр.
Резніков нагадав про успішний проєкт українських ракет "Нептун", завдяки якому було потоплено флагманський корабель РФ – крейсер "Москва".
- 11 травня 2023 року стало відомо, що Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.
- 12 травня в Міноборони натякнули на "цілі" для Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км".
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