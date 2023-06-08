Украина может иметь свои ракеты с дальностью поражения более 1000 километров – Резников

У Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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По словам Резникова, в Украине есть официально утвержденная ракетная программа, на которую уже выделяются деньги из бюджета. Исполнители этой программы – на 100% украинские производства.

"У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1000 километров", – сказал министр.

Резников напомнил об успешном проекте украинских ракет "Нептун", благодаря которому был утоплен флагманский корабль РФ – крейсер "Москва".

11 мая 2023 года стало известно, что Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в бухте Севастополя 298 км".

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