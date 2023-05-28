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Резников: 100% пусков ракет Storm Shadow по врагу были точными

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 18:26
Резников: 100% пусков ракет Storm Shadow по врагу были точными - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников высоко оценивает эффективность переданных Великобританией дальнобойной ракеты Storm Shadow. По его словам, все пуски были точными. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Из всего количества уже состоявшихся пусков Storm Shadow все 100% – точные поражения целей, определенным Генштабом. 100 на 100. Абсолютно результативно", – сказал министр.

Он отметил, что во время визита в Киев министра обороны Великобритании Бена Уоллеса он имел честь представить ему двух пилотов авиационного подразделения, непосредственно применявшего уже эти ракеты на поле боя против врага. Пилоты подарили Уоллесу в качестве сувенира красную ленту, которая является фиксатором при запуске Storm Shadow, а британский министр расписался на фотографии на память.

  • 11 мая 2023 года телеканал CNN написал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В тот же день британский министр обороны Уоллес подтвердил передачу Storm Shadow.
  • 12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в бухте Севастополя 298 км".
  • 15 мая в Воздушных силах заверили, что проблем с использованием Storm Shadow не будет.
  • 24 мая Уоллес внезапно посетил Киев. Речь шла о Storm Shadow и о том, "о чем пока нельзя говорить".

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Оксана Житнюк
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