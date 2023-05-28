Резников: 100% пусков ракет Storm Shadow по врагу были точными

Министр обороны Алексей Резников высоко оценивает эффективность переданных Великобританией дальнобойной ракеты Storm Shadow. По его словам, все пуски были точными. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Из всего количества уже состоявшихся пусков Storm Shadow все 100% – точные поражения целей, определенным Генштабом. 100 на 100. Абсолютно результативно", – сказал министр.

Он отметил, что во время визита в Киев министра обороны Великобритании Бена Уоллеса он имел честь представить ему двух пилотов авиационного подразделения, непосредственно применявшего уже эти ракеты на поле боя против врага. Пилоты подарили Уоллесу в качестве сувенира красную ленту, которая является фиксатором при запуске Storm Shadow, а британский министр расписался на фотографии на память.

11 мая 2023 года телеканал CNN написал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В тот же день британский министр обороны Уоллес подтвердил передачу Storm Shadow.

12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в бухте Севастополя 298 км".

15 мая в Воздушных силах заверили, что проблем с использованием Storm Shadow не будет.

24 мая Уоллес внезапно посетил Киев. Речь шла о Storm Shadow и о том, "о чем пока нельзя говорить".

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