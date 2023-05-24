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Уоллес внезапно посетил Киев. Речь шла о Storm Shadow и о том, "о чем еще нельзя говорить"

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 11:17
Уоллес внезапно посетил Киев. Речь шла о Storm Shadow и о том,
Бен Уоллес и Алексей Резников (Фото: Министерство обороны Украины)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с неанонсированным визитом и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. На встрече обсудили перспективы Украины на Вильнюсском саммите НАТО, дальнобойные ракеты Storm Shadow и дальнейшую военную поддержку, о которой "пока нельзя" говорить.

Отмечается, что на встрече обсуждалась перспектива Украины в НАТО в контексте саммита Альянса в Вильнюсе. Также речь шла о "стабилизации мира" в Европе посредством украинской формулы мира.

Резников и Уоллес обсудили приоритеты по военной помощи Украине, в частности, по дальнобойным ракетам Storm Shadow. Глава британского Минобороны отметил, что это первое оружие такого типа, которое партнеры предоставили Украине.

Он отметил, что Storm Shadow передали Украине из-за постоянного использования Россией оружия большой дальности для ударов по мирному населению и гражданской критической инфраструктуре.

Резников поблагодарил Уоллеса и Великобританию за полученную военную помощь и последующую поддержку.

"А еще [передано – Ред.] такие "вкусности", как Storm Shadow, и многое другое, о чем я пока не могу сказать. И все это Украина получила благодаря персональному участию Бена Уоллеса, его лидерству и усилиям его команды", — заявил он.

  • 18 мая 2023 года Уоллес заявил, что Украина уже начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow.
  • 23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow.

Читайте также: Превзойти HIMARS. Как ракеты Storm Shadow с дальностью от 250 км усилят наступление Украины

Артём Джерипа
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Алексей Резниковвойнавоенная помощьБен УоллесStorm Shadowдальнобойные ракеты
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