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Воллес раптово відвідав Київ. Йшлося про Storm Shadow і про те, "про що поки не можна говорити"

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24.05.2023, 11:17
Воллес раптово відвідав Київ. Йшлося про Storm Shadow і про те,
Бен Воллес та Олексій Резніков (Фото: Міністерство оборони України)

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ з неанонсованим візитом та зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. На зустрічі обговорили перспективи України на Вільнюському саміті НАТО, далекобійні ракети Storm Shadow та подальшу військову підтримку, про яку "ще не можна" говорити.

Зазначається, що на зустрічі обговорювали перспективу України в НАТО "в контексті саміту Альянсу"ьнюсі. Також мова йшла про "стабілізацію миру" в Європі за допомогою української формули миру.

Резніков і Воллес обговорили пріоритети щодо військової допомоги Україні, зокрема, стосовно далекобійних ракет Storm Shadow. Очільник британського Міноборони зауважив, що це перша зброя такого типу, яку партнери надали Україні.

Він зазначив, що Storm Shadow передали Україні через постійне використання Росією зброї великої дальності для ударів по мирному населенню та цивільній критичній інфраструктурі.

Резніков подякував Воллесу та Великій Британії за отриману військову допомогу та подальшу підтримку.

"А ще [передано. – Ред.] такі "смаколики", як Storm Shadow, і багато іншого, про що я наразі не можу сказати. І все це Україна отримала завдяки персональній участі Бена Воллеса, його лідерству та зусиллям його команди", — заявив він.

  • 18 травня 2023 року Воллес заявив, що Україна вже почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow.
  • 23 травня у Німеччині попросили канцлера Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus, аналог ракет Storm Shadow.

Читайте також: Перевершити HIMARS. Як ракети Storm Shadow із дальністю від 250 км посилять наступ України

Артем Джеріпа
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