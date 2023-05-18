Україна почала застосовувати Storm Shadow – міністр оборони Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, які Лондон передав Києву. Про це він повідомив під час пресконференції зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арілем Граммом, інформує Sky News.

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Таким чином глава Міноборони відповів на запитання про застосування ракети Storm Shadow українськими військовими.

"Усе, що я можу сказати, – то це те, що, за моєю інформацією, вона (Storm Shadow. – Ред.) уже використовувалась після того, як ми оголосили про її відправлення до України", – зазначив Воллес.

Британський міністр відмовився розповісти будь-які подробиці, але підкреслив важливість постачання Україні далекобійних засобів.

Він додав, що надання Storm Shadow є "своєрідним пом'якшенням" ситуації, за якої Україна поки не може отримати сучасні винищувачі, про які просить.

ДОВІДКА. Дальність роботи Storm Shadow від 290 до 560 км залежно від модифікації. Більш детально про ракети, передані Британією, – читайте у матеріалі . Дальність роботи Storm Shadow від 290 до 560 км залежно від модифікації. Більш детально про ракети, передані Британією, – читайте у матеріалі LIGA.net про те, як Storm Shadow посилять наступ України

11 травня 2023 року телеканал CNN поінформував, що Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Того ж дня Воллес підтвердив, що його країна передає Україні Storm Shadow.

12 травня в Міноборони натякнули на "цілі" для Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км".

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