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Украина начала использовать Storm Shadow – министр обороны Британии Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 18:53
Украина начала использовать Storm Shadow – министр обороны Британии Уоллес - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву. Об этом он сообщил во время пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арилем Граммом, передает Sky News.

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Таким образом глава Минобороны ответил на вопрос о применении ракеты Storm Shadow украинскими военными.

"Все, что я могу сказать, – это то, что, по моей информации, она (Storm Shadow. – Ред.) уже использовалась после того, как мы объявили о ее отправлении в Украину", – отметил Уоллес.

Британский министр отказался рассказать какие-либо подробности, но подчеркнул важность предоставления Украине дальнобойных средств.

Он добавил, что предоставление Storm Shadow является "своеобразным смягчением" ситуации, при которой Украина пока не может получить современные истребители, о которых просит.

СПРАВКА. Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, – читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины.
  • 11 мая 2023 года телеканал CNN проинформировал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
  • В тот же день Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.
  • 12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в Севастополе 298 км".

Читайте также: Игнат: Storm Shadow – ракета по типу российских Х-101, проблем с использованием не будет

Олег Васькив
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войнаБен УоллесStorm Shadow
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