Украина начала использовать Storm Shadow – министр обороны Британии Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву. Об этом он сообщил во время пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арилем Граммом, передает Sky News.
Таким образом глава Минобороны ответил на вопрос о применении ракеты Storm Shadow украинскими военными.
"Все, что я могу сказать, – это то, что, по моей информации, она (Storm Shadow. – Ред.) уже использовалась после того, как мы объявили о ее отправлении в Украину", – отметил Уоллес.
Британский министр отказался рассказать какие-либо подробности, но подчеркнул важность предоставления Украине дальнобойных средств.
Он добавил, что предоставление Storm Shadow является "своеобразным смягчением" ситуации, при которой Украина пока не может получить современные истребители, о которых просит.
- 11 мая 2023 года телеканал CNN проинформировал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
- В тот же день Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.
- 12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в Севастополе 298 км".
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