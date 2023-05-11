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CNN: Британия передала ВСУ ракеты, бьющие на 250 км и имеющие полтонны боевой части

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 12:44
CNN: Британия передала ВСУ ракеты, бьющие на 250 км и имеющие полтонны боевой части - Фото
Ракета Storm Shadow (Фото: mbda-systems.com)

CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания накануне контрнаступления передала Украине ракеты Storm Shadow, которые могут лететь на 250 км и имеют полтонны боевой части.

Журналисты пишут, что один из собеседников отметил, что украинцы пообещали британцам использовать ракеты Storm Shadow только на территории Украины.

В Воздушных силах ВСУ на выходе новости не имели официального комментария для печати относительно этой информации.

Как отмечает Ruters, министерство обороны Британии отказалось от каких-либо комментариев.

Новость дополняется...

Олег Васькив
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ВеликобританияракетыStorm Shadow
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