CNN: Британия передала ВСУ ракеты, бьющие на 250 км и имеющие полтонны боевой части
11.05.2023, 12:44
Ракета Storm Shadow (Фото: mbda-systems.com)
CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания накануне контрнаступления передала Украине ракеты Storm Shadow, которые могут лететь на 250 км и имеют полтонны боевой части.
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Журналисты пишут, что один из собеседников отметил, что украинцы пообещали британцам использовать ракеты Storm Shadow только на территории Украины.
В Воздушных силах ВСУ на выходе новости не имели официального комментария для печати относительно этой информации.
Как отмечает Ruters, министерство обороны Британии отказалось от каких-либо комментариев.
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