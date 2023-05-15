UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Игнат: Storm Shadow – ракета по типу российских Х-101, проблем с использованием не будет

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 15:14
Игнат: Storm Shadow – ракета по типу российских Х-101, проблем с использованием не будет - Фото
Юрий Игнат (Скриншот с видео)

Ракеты Storm Shadow – тип вооружения, которого в Украине еще не было, но проблем с их использованием "не будет". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, Storm Shadow – крылатая ракета "по типу российских Х-101".

Игнат также ответил на вопрос о том, понимают ли украинские военные, чем именно поднимать Storm Shadow в воздух.

"Если решение одобрено и объявлено нашими партнерами, то понятно, что проблем с этим (использованием ракет – Ред.) не будет", – подчеркнул он.

Спикер ВС объяснил, что Storm Shadow стоит на вооружении ведущих стран мира, а западные производители на практике в условиях боевых действий смогут увидеть, насколько эффективно их вооружение.

СПРАВКА. Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, – читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины.

На вопрос, разовая ли это помощь или ракеты будут передаваться на постоянной основе, Игнат не ответил.

Однако выразил надежду, что ракеты будут передаваться в достаточном количестве для выполнения всех текущих задач Украины.

Читайте также: В Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: К кораблям России в бухте Севастополя 298 км

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетыЮрий ИгнатStorm Shadow
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 