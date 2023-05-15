Игнат: Storm Shadow – ракета по типу российских Х-101, проблем с использованием не будет

Ракеты Storm Shadow – тип вооружения, которого в Украине еще не было, но проблем с их использованием "не будет". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, Storm Shadow – крылатая ракета "по типу российских Х-101".

Игнат также ответил на вопрос о том, понимают ли украинские военные, чем именно поднимать Storm Shadow в воздух.

"Если решение одобрено и объявлено нашими партнерами, то понятно, что проблем с этим (использованием ракет – Ред.) не будет", – подчеркнул он.

Спикер ВС объяснил, что Storm Shadow стоит на вооружении ведущих стран мира, а западные производители на практике в условиях боевых действий смогут увидеть, насколько эффективно их вооружение.

СПРАВКА. Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, – читайте в материале . Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, – читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины

На вопрос, разовая ли это помощь или ракеты будут передаваться на постоянной основе, Игнат не ответил.

Однако выразил надежду, что ракеты будут передаваться в достаточном количестве для выполнения всех текущих задач Украины.

11 мая 2023 года телеканал CNN проинформировал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow по Британии.

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