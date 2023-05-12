Блинкен заявил, что США не против передачи ВСУ ракет Storm Shadow: Все в рамках коалиции

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow Великобританией. Об этом он сообщил в интервью PBS NewsHour.

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По его словам, другие страны могут делать что-то отличное от того, что делают США.

"Вопрос в том, соответствует ли все это тому, что нужно Украине? И мы полны решимости сделать это. Все это, опять же, осуществляется посредством коалиции и скоординированного процесса", — сказал Блинкен.

Он отметил, что дело не только в самих вооружениях, но и в обучении бойцов.

"Если они не знают, как его использовать, это не принесет им много пользы. Это обслуживание, потому что, если они не знают, как его поддерживать, вы отдадите его им, и оно развалится за семь дней", — заявил дипломат.

Ранее Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.

Воздушные силы пока не подтверждали получение Storm Shadow.

СПРАВКА. Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части – 450 кг. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях, от 290 км до 560 км. Окончательно неизвестно, какую модификацию получила Украина.

Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.

В начале февраля США пообещали поставить Украине ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км. Однако о том, что они поступили на вооружение ВСУ, не сообщалось.

9 мая 2023 года газета The Washinghton Post написала, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты большой дальности и подталкивает администрацию президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойное оружие.

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