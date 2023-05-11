"Не знаем". Воздушные силы не подтвердили информацию CNN о получении ракет Storm Shadow
В командовании Воздушных сил не подтвердили информацию канала CNN о том, что Великобритания якобы передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом военные сообщили в комментарии Громадському.
Ранее канал CNN со ссылкой на анонимных западных чиновников сообщил, что Великобритания накануне контрнаступления якобы передала Украине ракеты Storm Shadow, которые могут лететь на 250 км и имеют полтонны боевой части.
Один из собеседников подчеркнул, что украинцы пообещали британцам применять ракеты Storm Shadow по оккупантам только на территории Украины.
В свою очередь агентство Reuters отметило, что министерство обороны Британии отказалось от каких-либо сообщений.
- Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.
- В начале февраля США пообещали поставить Украине ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км. Однако о том, что они поступили на вооружение ВСУ, не сообщалось.
- 9 мая 2023 года газета The Washinghton Post написала, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты большой дальности и подталкивает администрацию президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойное оружие.
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