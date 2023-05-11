"Не знаем". Воздушные силы не подтвердили информацию CNN о получении ракет Storm Shadow

В командовании Воздушных сил не подтвердили информацию канала CNN о том, что Великобритания якобы передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом военные сообщили в комментарии Громадському.

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По словам представителей командования ВС, им ничего не известно о возможных поставках таких ракет Британией.

Ранее канал CNN со ссылкой на анонимных западных чиновников сообщил, что Великобритания накануне контрнаступления якобы передала Украине ракеты Storm Shadow, которые могут лететь на 250 км и имеют полтонны боевой части.

Один из собеседников подчеркнул, что украинцы пообещали британцам применять ракеты Storm Shadow по оккупантам только на территории Украины.

В свою очередь агентство Reuters отметило, что министерство обороны Британии отказалось от каких-либо сообщений.

СПРАВКА. Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части – 450 кг. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях, от 290 км до 560 км. Окончательно неизвестно, какую модификацию получила Украина. Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.

В начале февраля США пообещали поставить Украине ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км. Однако о том, что они поступили на вооружение ВСУ, не сообщалось.

9 мая 2023 года газета The Washinghton Post написала, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты большой дальности и подталкивает администрацию президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойное оружие. Читайте также: Великобритания передаст Украине вооружение дальнего радиуса действия

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