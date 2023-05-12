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В Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: До кораблей России в Севастополе 298 км

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 18:52
В Минобороны намекнули на
Ракета Storm Shadow (Фото: mbda-systems.com)

В Министерстве обороны намекнули на вероятные "цели", для которых будут использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией, отметив, что до кораблей России с "Калибрами" в бухте Севастополя 298 км. Соответствующее сообщение появилось в Twitter ведомства.

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В Минобороны обнародовали фото улыбающихся президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.

"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 м", – подписали фото в министерстве.

Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, – читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины.

Читайте также: Спасибо за Storm Shadow. Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии

Олег Васькив
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