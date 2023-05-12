В Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: До кораблей России в Севастополе 298 км
В Министерстве обороны намекнули на вероятные "цели", для которых будут использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией, отметив, что до кораблей России с "Калибрами" в бухте Севастополя 298 км. Соответствующее сообщение появилось в Twitter ведомства.
В Минобороны обнародовали фото улыбающихся президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.
"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 м", – подписали фото в министерстве.
The moment when you realize that the distance from the front line to the warships carrying Kalibr missiles in Sevastopol Bay is 298 km 700 meters. pic.twitter.com/LUaVL5O2GD— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 12, 2023
Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, – читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины.
- 11 мая 2023 года телеканал CNN сообщил, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
- В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.
- 12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow Британией.
Читайте также: Спасибо за Storm Shadow. Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии
Комментарии