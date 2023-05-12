В Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: До кораблей России в Севастополе 298 км

В Министерстве обороны намекнули на вероятные "цели", для которых будут использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией, отметив, что до кораблей России с "Калибрами" в бухте Севастополя 298 км. Соответствующее сообщение появилось в Twitter ведомства.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В Минобороны обнародовали фото улыбающихся президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.

"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 м", – подписали фото в министерстве.

The moment when you realize that the distance from the front line to the warships carrying Kalibr missiles in Sevastopol Bay is 298 km 700 meters. pic.twitter.com/LUaVL5O2GD — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 12, 2023

Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, – читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины.

11 мая 2023 года телеканал CNN сообщил, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow Британией.

Читайте также: Спасибо за Storm Shadow. Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.