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Поблагодарил за Storm Shadow. Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 17:41
Поблагодарил за Storm Shadow. Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский 12 мая поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

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"Поблагодарил за существенное усиление наших способностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и другую незаменимую военную помощь", – отметил глава государства.

Зеленский указал, что обсудил с Сунаком дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Британией, а также скоординировал позиции перед будущими международными мероприятиями.

"В частности нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", – добавил президент.

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Олег Васькив
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