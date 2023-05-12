Поблагодарил за Storm Shadow. Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии

Президент Владимир Зеленский 12 мая поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

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"Поблагодарил за существенное усиление наших способностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и другую незаменимую военную помощь", – отметил глава государства.

Зеленский указал, что обсудил с Сунаком дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Британией, а также скоординировал позиции перед будущими международными мероприятиями.

"В частности нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", – добавил президент.

11 мая 2023 года телеканал CNN проинформировал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow Британией.

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