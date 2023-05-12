Поблагодарил за Storm Shadow. Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии
12.05.2023, 17:41
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
Президент Владимир Зеленский 12 мая поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
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"Поблагодарил за существенное усиление наших способностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и другую незаменимую военную помощь", – отметил глава государства.
Зеленский указал, что обсудил с Сунаком дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Британией, а также скоординировал позиции перед будущими международными мероприятиями.
"В частности нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", – добавил президент.
- 11 мая 2023 года телеканал CNN проинформировал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
- В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.
- 12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow Британией.
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