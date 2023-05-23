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Шольца просять озброїти авіацію України "Таурусами": характеристики крилатої ракети

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 10:44
Шольца просять озброїти авіацію України
Крилата ракета KEPD (TAURUS) (фото - Taurus System)

Відмовившись брати участь в авіакоаліції для України, Німеччина, проте, могла б зробити посильний внесок як у навчання українських льотчиків, так і в оснащення бойової авіації ЗСУ ракетами Taurus – своїм аналогом крилатої Storm Shadow. До цього закликав у Facebook уряд канцлера Олафа Шольца член комітету Бундестагу з питань оборонної політики від правлячої Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер.

Він висловив переконання, що винищувачі F-16 Повітряні сили ЗСУ отримають цього року.

"З Taurus ми можемо зробити свій внесок у більш якісне озброєння України. У разі успішної інтеграції до ПС України вони зможуть бити окупантів де завгодно. Оскільки це було досягнуто за допомогою Storm Shadow, оптимізм доречний", – зазначив депутат.

Друг України, який послідовно лобіює передання ЗСУ озброєнь від боєприпасів до танків, підкреслив: війна закінчиться, коли окупанти припинять її, і "ми мотивуємо їх на це, даючи їм зрозуміти, що їхні зусилля безнадійні".

"Taurus – ще один розумний крок", – підсумував Фабер.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – майже €1 млн.

На озброєнні у ФРН – щонайменше пів тисячі ракет, в Іспанії – кілька десятків.

Може летіти на великі відстані без GPS, а точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, що періодично коригується в польоті за даними радара (порівняння ландшафту з картами місцевості, що є на борту).

На підльоті до цілі, за даними інерційної системи, включається інфрачервона головка самонаведення.

Дивіться відео: Німецький депутат закликав Шольца дати ЗСУ мініатюрні "танкетки" Weasel

Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.

Ракети адаптовані під пуск із Tornado, F/A-18, Gripen, планується під Eurofighter Typhoon, наземних або корабельних пускових, C-130, Airbus A400M та інших.

Євген Пилипенко
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