Шольца просять озброїти авіацію України "Таурусами": характеристики крилатої ракети
Відмовившись брати участь в авіакоаліції для України, Німеччина, проте, могла б зробити посильний внесок як у навчання українських льотчиків, так і в оснащення бойової авіації ЗСУ ракетами Taurus – своїм аналогом крилатої Storm Shadow. До цього закликав у Facebook уряд канцлера Олафа Шольца член комітету Бундестагу з питань оборонної політики від правлячої Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер.
Він висловив переконання, що винищувачі F-16 Повітряні сили ЗСУ отримають цього року.
"З Taurus ми можемо зробити свій внесок у більш якісне озброєння України. У разі успішної інтеграції до ПС України вони зможуть бити окупантів де завгодно. Оскільки це було досягнуто за допомогою Storm Shadow, оптимізм доречний", – зазначив депутат.
Друг України, який послідовно лобіює передання ЗСУ озброєнь від боєприпасів до танків, підкреслив: війна закінчиться, коли окупанти припинять її, і "ми мотивуємо їх на це, даючи їм зрозуміти, що їхні зусилля безнадійні".
"Taurus – ще один розумний крок", – підсумував Фабер.
Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – майже €1 млн.
На озброєнні у ФРН – щонайменше пів тисячі ракет, в Іспанії – кілька десятків.
Може летіти на великі відстані без GPS, а точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, що періодично коригується в польоті за даними радара (порівняння ландшафту з картами місцевості, що є на борту).
На підльоті до цілі, за даними інерційної системи, включається інфрачервона головка самонаведення.
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Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.
Ракети адаптовані під пуск із Tornado, F/A-18, Gripen, планується під Eurofighter Typhoon, наземних або корабельних пускових, C-130, Airbus A400M та інших.
- Наприкінці 2022 року Фабер закликав Шольца передати Україні ЗРК Patriot у "застарілій" модифікації PAC-2, оскільки ФРН найближчими роками так чи інакше замінюватиме їх новими системами.
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