США розглядали можливість навчання українців на F-16 задовго до Хіросіми – Politico

Сполучені Штати розглядали можливість розпочати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 задовго до саміту Великої сімки у Хіросімі, що відбувся 19-21 травня 2023 року. Про це повідомило Politico із посиланням на п'ятьох неназваних американських високопосадовців.

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За словами співрозмовників, питання про F-16 було порушено на зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині ще 21 квітня 2023 року.

"Присутні там міністри оборони звернулися до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням дозволити навчати українських пілотів керувати подібними винищувачами. Остін обговорив це з керівництвом Ради нацбезпеки Білого дому, яке "одноголосно" погодилося з тим, що сенс проводити навчання є", – пишуть журналісти.

Politico вказує, що напередодні саміту G7 глава Пентагону порушив відповідне питання, розмовляючи з президентом США Джо Байденом, і висловився за те, щоб США схвалили підготовку українських льотчиків союзниками.

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"Хоча ці літаки не мають відношення до майбутнього контрнаступу, Остін вирішив, що Україна повинна мати повітряний потенціал, який належить до четвертого покоління, тож навчання здавалося логічним", – розповів виданню неназваний співробітник Пентагону.

Співрозмовник додав, що Вашингтон остаточно переконався в необхідності "двоступеневого підходу", який передбачає спочатку навчання, а потім постачання ЗСУ F-16, під час поїздки помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана до Лондона у травні 2023 року, де він обговорив цю перспективу з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, а також провів телефонні розмови з колегами із Нідерландів і Польщі.

"11 травня Салліван повідомив Байдену, що союзники підтримують американську пропозицію. Байден 21 травня оголосив на пресконференції за підсумками саміту G7, що Захід почне навчання українських пілотів застосуванню винищувачів четвертого покоління, включно з F-16", – підсумували журналісти.

20 травня 2023 року газета Washington Post написала, що держсекретар США Ентоні Блінкен став тим, хто переконав Байдена підтримати постачання союзниками F-16 Україні.

23 травня голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на F-16 нібито вже розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.

спростував цю інформацію. У Міноборони Данії сподіваються на створення до 1 липня "конкретного проєкту" щодо навчання ЗСУ на F-16.

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