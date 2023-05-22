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Боррель каже, що тренування ЗСУ на F-16 вже розпочалися. Повітряні сили: Ще ні, але от-от

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22.05.2023, 12:33
Боррель каже, що тренування ЗСУ на F-16 вже розпочалися. Повітряні сили: Ще ні, але от-от - Фото
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Глава євродипломатії Жозеп Боррель перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 вже розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.

"Це хороша ідея із саміту G7, що нарешті вони вирішили підготувати ґрунт, щоб передати Україні винищувачі, які їм необхідні. Так що тренування пілотів вже почалися. Це перша річ, яку потрібно було зробити", – сказав він.

Боррель висловив надію, що F-16 незабаром будуть доставлені в Україну.

Водночас Ігнат заявив, що "нічого не розпочалося".

Відповідаючи на запитання, чи відомі терміни, коли тренування таки розпочнуться, він сказав "Ні, але от-от".

ДОВІДКА. Президент США Джо Байден 21 травня офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16. Україна сподівається отримати F-16 не пізніше осені й розраховує на кілька десятків літаків.
  • 20 травня 2023 року стало відомо, що президент США Джо Байден відмовився від своїх попередніх заперечень проти надання Україні винищувачів F-16.

Читайте також: Зеленський назвав F-16 вирішеним питанням: У нас будуть літаки

Мілана Головань
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війнаЖозеп БоррельтренуваннявинищувачF-16
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