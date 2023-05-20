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Україна сподівається отримати перші F-16 вже восени – WP

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 14:36
Україна сподівається отримати перші F-16 вже восени – WP - Фото
Винищувач F-16 (Фото: Jorge Reyes Mariano, Міноборони США)

Україна сподівається отримати багатоцільові винищувачі F-16 восени 2023 року. Про це повідомив радник Міноборони Юрій Сак у розрахованому на західну аудиторію коментарі для Washington Post.

"Якщо ми всі докладемо всіх зусиль... і рішення прийматимуться швидко, я вважаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, що літають у повітряному просторі України", – сказав Сак.

У WP підкреслили "запаморочливу швидкість", з якою приймаються рішення щодо постачання західних літаків Україні.

Повідомляється, що США мають понад 1000 винищувачів F-16 та приблизно стільки ж було продано союзникам й партнерам по всьому світу.

У WP зазначають, що рішення постачити Києву західні винищувачі відбувається на тлі побоювань, що контрнаступ України може не завдати такого нищівного удару російським окупантам, на який багато хто сподівався.

"Незважаючи на мужній опір України взимку та навесні, багато офіційних осіб у Вашингтоні та західних столицях стурбовані тим, що війна продовжиться цього року і, можливо, надалі", – йдеться у статті.

У WP висловили припущення, що терміни постачання F-16 Україні можуть виявитися не такими швидкими, як очікує Київ, оскільки потенційним постачальникам – насамперед Нідерландам, Данії, Норвегії та Польщі – потрібен час для перевірки своїх арсеналів, а також українські льотчики та механіки повинні пройти підготовку.

16 травня Сак заявив, що Україна хоче одержати від 40 до 50 винищувачів F-16 від західних партнерів.

Читайте також: Оцінка ВПС США: Українців можна навчити літати на F-16 за чотири місяці – Yahoo News

Наталія Медведєва
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війнавійськова допомогаавіаціяміноборониF-16Юрій Сак
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