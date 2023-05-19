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Кулеба: Португалія приєдналася до "коаліції F-16", навчатиме пілотів та механіків

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 22:21
Кулеба: Португалія приєдналася до
Дмитро Кулеба та Жоау Гомеш Кравіньо (Фото - МЗС)

Португалія приєдналася до "коаліції винищувачів" та заявила про намір навчати пілотів та механіків. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом у Лісабоні.

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У Лісабоні глава МЗС провів переговори з міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравіньо та міністеркою оборони Еленою Каррейраш.

Кулеба подякував уряду Португалії за рішення приєднатися до "коаліції винищувачів" та навчати українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу.

Португальська сторона також підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства у Європейському Союзі.

Обговорювалися також теми підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі в контексті рішення щодо порядку вступу України до Альянсу, притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за злочини проти України та підтримки формули миру президента Володимира Зеленського.

19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Джо Байден схвалив плани щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зеленський подякував йому за рішення підтримати міжнародну "авіаційну коаліцію".

  • 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.
  • 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Великобританія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
  • 17 травня спікер ЗС Ігнат заявив, що на перспективу після вступу до НАТО Україна розглядатиме винищувачі F-15 і F-35.

Читайте також: США та союзники планують надати Україні літаки F-16

Сергій Бережний
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Дмитро КулебанавчанняПортугаліявинищувачіF-16Жоау Гомеш Кравіньо
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