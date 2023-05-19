Зеленський подякував Байдену за підтримку коаліції F-16. Хоче обговорити це на саміті

Президент Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену за його рішення підтримати міжнародну "авіаційну коаліцію". Відповідне повідомлення глава держави опублікував у Twitter.

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19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Байден схвалив плани з навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Зеленський підкреслив, що має намір обговорити це питання під час зустрічі G7 у Хіросімі.

"Вітаю історичне рішення США та Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", — написав глава держави.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також підтвердив заяву Байдена.

Він заявив, що умови навчання ЗСУ на F-16 будуть опрацьовані найближчими тижнями.

"Разом із моїм британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені найближчими тижнями", — написав політик у Twitter.

Він додав, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та міжнародних партнерів.

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.

16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".

17 травня спікер ПС Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 та F-35.

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