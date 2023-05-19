Зеленський подякував Байдену за підтримку коаліції F-16. Хоче обговорити це на саміті
Президент Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену за його рішення підтримати міжнародну "авіаційну коаліцію". Відповідне повідомлення глава держави опублікував у Twitter.
19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Байден схвалив плани з навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Зеленський підкреслив, що має намір обговорити це питання під час зустрічі G7 у Хіросімі.
"Вітаю історичне рішення США та Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", — написав глава держави.
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також підтвердив заяву Байдена.
Він заявив, що умови навчання ЗСУ на F-16 будуть опрацьовані найближчими тижнями.
"Разом із моїм британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені найближчими тижнями", — написав політик у Twitter.
Він додав, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та міжнародних партнерів.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.
- 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".
- 17 травня спікер ПС Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 та F-35.
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