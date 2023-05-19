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США починають проєктувати та збирати NGAD, винищувач 6-го покоління. Україна чекає на F-16

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 15:37
США починають проєктувати та збирати NGAD, винищувач 6-го покоління. Україна чекає на F-16 - Фото
Проєкт винищувача 6-го покоління NGAD (Фото: Breaking Defence)

Департамент Військово-повітряних сил США у 2024 році укладе контракт на проєктування та виробництво винищувачів шостого покоління у рамках програми NGAD. У повідомленні відомства сказано, що цими літаками планують замінити винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor.

NGAD (Next Generation Air Dominance) – це програма, у рамках якої створюється перший у світі винищувач шостого покоління. 

"Платформа NGAD – життєво важливий елемент сімейства систем Next Generation Air Dominance, що являє собою бойові літаки, які технологічно матимуть переваги над сучасними американськими винищувачами F-22 5-го покоління, які вони і замінять", – сказав секретар ВПС США Френк Кендалл.

Планується, що новий винищувач матиме підвищену летальність та виживаність, а також буде адаптований до складних умов у повітрі.

Додаткова інформація про літаки наразі засекречена.

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Водночас Україна поки що не може домогтися від союзників передання Повітряним силам для звільнення від російської окупації винищувачів F-16, які поставлені в стрій у 1978 році, і які частина країн вже замінює як застарілі на сучасніші машини, зокрема F-35. F-16, наполягають військові Сил оборони, допоможуть отримати перевагу в повітрі, а також зможуть "відганяти" ворожі літаки від кордонів України.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат неодноразово казав, що альтернативи F-16 для України "на сьогодні не існує". На його переконання, тільки ці літаки можуть переламати ситуацію на фронті.

  • 16 травня президент Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".
  • 17 травня Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 та F-35.
Мілана Головань
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авіаціявинищувачF-16NGAD
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