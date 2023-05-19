США починають проєктувати та збирати NGAD, винищувач 6-го покоління. Україна чекає на F-16

Департамент Військово-повітряних сил США у 2024 році укладе контракт на проєктування та виробництво винищувачів шостого покоління у рамках програми NGAD. У повідомленні відомства сказано, що цими літаками планують замінити винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor.

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NGAD (Next Generation Air Dominance) – це програма, у рамках якої створюється перший у світі винищувач шостого покоління.

"Платформа NGAD – життєво важливий елемент сімейства систем Next Generation Air Dominance, що являє собою бойові літаки, які технологічно матимуть переваги над сучасними американськими винищувачами F-22 5-го покоління, які вони і замінять", – сказав секретар ВПС США Френк Кендалл.

Планується, що новий винищувач матиме підвищену летальність та виживаність, а також буде адаптований до складних умов у повітрі.

Додаткова інформація про літаки наразі засекречена.

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Водночас Україна поки що не може домогтися від союзників передання Повітряним силам для звільнення від російської окупації винищувачів F-16, які поставлені в стрій у 1978 році, і які частина країн вже замінює як застарілі на сучасніші машини, зокрема F-35. F-16, наполягають військові Сил оборони, допоможуть отримати перевагу в повітрі, а також зможуть "відганяти" ворожі літаки від кордонів України.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат неодноразово казав, що альтернативи F-16 для України "на сьогодні не існує". На його переконання, тільки ці літаки можуть переламати ситуацію на фронті.

16 травня президент Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".

17 травня Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 та F-35.

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