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CNN: У Байдена дали зрозуміти Європі, що дозволять передати Україні F-16, якщо союзники вирішать

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 07:57
CNN: У Байдена дали зрозуміти Європі, що дозволять передати Україні F-16, якщо союзники вирішать - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти європейським союзникам, що дозволять передання Україні винищувачів F-16, якщо вони ухвалять таке рішення. Про це повідомив канал CNN із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.

За словами співрозмовників журналістів, останніми тижнями Білий дім дав зрозуміти Європі, що США дозволять експорт F-16 в Україну — це пов'язано з дедалі більшим тиском з боку Конгресу та союзників, які вимагають передати Україні західну авіацію.

Водночас чиновники у Вашингтоні не знають про офіційні запити партнерів на передання F-16 Україні.

Представники США заявили, що адміністрація Байдена готова схвалити експорт літаків, якщо союзники вирішать поставити їх Україні.

У Білому домі сказали, що обговорення передання Україні F-16 очікується на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться у липні 2023 року.

  • Оцінка ВПС США: Українців можна навчити літати на F-16 за чотири місяці.
  • 10 травня 2023 року президент Чехії заявив, що союзники не дають Україні F-16 нібито через побоювання, що секретні деталі літаків зможуть захопити росіяни.
  • Німеччина вважає позитивом створення коаліції союзників з F-16 для ЗСУ, але участі у ній не братиме.

Читайте також: Як Україна будує авіакоаліцію і чому сумніваються США: чотири фактори на шляху до F-16

Дмитро Гриниченко
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Джо БайденвійнаНАТОвійськова допомогабілий дімF-16
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