CNN: У Байдена дали понять Европе, что разрешат передать Украине F-16, если союзники решат
Администрация президента США Джо Байдена дала понять европейским союзникам, что разрешат передачу Украине истребителей F-16, если они примут такое решение. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По словам собеседников журналистов, в последние недели Белый дом дал понять Европе, что США разрешат экспорт F-16 в Украину — это связано с растущим давлением со стороны Конгресса и союзников, которые требуют передать Украине западную авиацию.
Одновременно чиновники в Вашингтоне не знают об официальных запросах партнеров на передачу F-16 Украине.
Представители США заявили, что администрация Байдена готова одобрить экспорт самолетов, если союзники решат поставить их Украине.
В Белом доме сказали, что обсуждение передачи Украине F-16 ожидается на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года.
Оценка ВВС США: Украинцев можно научить летать на F-16 за четыре месяца.
10 мая 2023 года президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине F-16 якобы из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.
Германия считает позитивом создание коалиции союзников по F-16 для ВСУ, но участвовать в ней не будет.
Читайте также: Как Украина строит авиакоалицию и почему сомневаются США: четыре фактора на пути к F-16
Комментарии