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Оценка ВВС США: Украинцев можно научить летать на F-16 за четыре месяца – Yahoo News

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 00:23
Оценка ВВС США: Украинцев можно научить летать на F-16 за четыре месяца – Yahoo News - Фото
F-16 (Фото: flickr/azspyder)

Журналисты получили отзыв Военно-воздушных сил США об украинских летчиках, которых тестировали в течение двух недель на авиасимуляторе на авиабазе США. Как отмечается, результаты превзошли ожидания Пентагона, вывод – летчиков из Украины можно обучить использованию F-16 за четыре месяца. Издание Yahoo News опубликовало pdf-документ с эксклюзивной оценкой ВВС США двух украинских летчиков.

Как отмечается, в документе с внутренней оценкой ВВС США делается вывод, что для обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 потребуется всего четыре месяца – намного меньше времени, чем тот период, который неоднократно называли представители Пентагона.

Сообщается, что документ, который был передан ряду союзников по НАТО, летающих на F-16, содержит подробную оценку, проведенную в конце февраля – начале марта 2023 года на авиабазе Моррис Национальной гвардии в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162-я дивизия ВВС США.

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Двое украинских летчиков, один из которых имел квалификацию на МиГ-29, а другой — на Су-27, согласно оценке, не проходили формальной подготовки по F-16. Они прошли краткое ознакомление и были протестированы на авиасимуляторе, проведя девять занятий общей продолжительностью 11,5 часов.

Украинцев оценивали четыре опытных инструктора ВВС США, каждый из которых налетал тысячи часов на F-16.

Сообщается, что украинские летчики смогли выполнить ряд технических маневров в смоделированных ими условиях, таких как посадка самолета после отказа двигателя в результате аварии.

Оба летчика также могли "выполнять имитационные атаки на основе параметров, переданных во время полета на симуляторе".

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Основной проблемой обучения был английский интерфейс авионики F-16, хотя в течение двух недель у обоих украинских летчиков наблюдалось "заметное улучшение владения английским языком".

Также летчики Су-27 и МиГ-29 не были знакомы с полетами стандартных американских групп самолетов, так как были обучены советской тактике.

В итоге в оценке делается вывод – учитывая набор навыков, продемонстрированный летчиками ВВС Украины, четыре месяца – это реалистичный срок обучения.

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  • Британия, Нидерланды, Польша и Бельгия готовы обучать боевых пилотов Украины.
  • 10 мая 2023 года президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине F-16 якобы из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.
  • Германия считает позитивом создание коалиции союзников по F-16 для ВСУ, но участвовать в ней не будет.

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Наталья Медведева
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