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Германия считает "позитивом" создание "коалиции F-16", но участвовать в ней не будет

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 14:38
Германия считает
Олаф Шольц (Фото - EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает "самым актуальным" вопрос об участии ФРГ в "коалиции истребителей" для Украины. В министерстве обороны страны расценили инициативу по истребителям как "позитивную", но сказали, что свои самолеты предоставлять не будут, пишет Tagesschau.

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После саммита Совета Европы в Рейкьявике Шольц в ответ на вопрос, будет ли Германия участвовать в создаваемой международной "коалиции истребителей" для Украины, ответил, что "вопрос не так актуален, как его представляют". По его словам, Германия намерена и далее сосредотачиваться на поставках, ремонте и снабжении боеприпасами бронетехники и систем ПВО для ВСУ, так как  "это важно, чтобы Украина могла себя защитить".

Он также подчеркнул, что по вопросу о "коалиции F-16" на Германию "никто не давит".

В министерстве обороны Германии "позитивно" оценили международные усилия по созданию "коалиции истребителей". Представитель министерства заявил, что "приветствуются любые инициативы, которые облегчают Украине укрепление обороны". Однако бундесвера не планирует передавать Украине никакие самолеты из собственных запасов.

16 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания, Нидерланды и Франция присоединились к "коалиции истребителей" для Украины.

  • 15 мая стало известно, что Британия летом 2023 года приступит к обучению украинских боевых пилотов.
  • В тот же день появилась информация, что Великобритания в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 км.
Сергей Бережной
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Германиякоалицияистребителивоенная помощьf-16олаф шольц
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