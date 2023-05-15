Лондон передаст Украине ракеты ПВО и БПЛА с радиусом действия 200 километров – Reuters

Великобритания в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 километров, а также ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом правительство страны объявило на фоне встречи президента Владимира Зеленского с премьером Британии Риши Сунаком 15 мая, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В заявлении говорится, что сегодня Сунак подтвердит предоставление Украине "сотен ракет ПВО и других беспилотных летательных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км".

Правительство отметило, что все это будет доставлено в Украину в течение ближайших месяцев.

На прошлой неделе стало известно, что Лондон передал Киеву несколько крылатых ракет Storm Shadow с дальностью до 250 километров.

15 мая 2023 года Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.

Читайте также: Как ракеты Storm Shadow с дальностью от 250 км усилят наступление Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.