Лондон передаст Украине ракеты ПВО и БПЛА с радиусом действия 200 километров – Reuters
Великобритания в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 километров, а также ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом правительство страны объявило на фоне встречи президента Владимира Зеленского с премьером Британии Риши Сунаком 15 мая, передает Reuters.
В заявлении говорится, что сегодня Сунак подтвердит предоставление Украине "сотен ракет ПВО и других беспилотных летательных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км".
Правительство отметило, что все это будет доставлено в Украину в течение ближайших месяцев.
На прошлой неделе стало известно, что Лондон передал Киеву несколько крылатых ракет Storm Shadow с дальностью до 250 километров.
- 15 мая 2023 года Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.
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