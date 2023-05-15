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Зеленский поехал в Британию на встречу с Сунаком

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 09:18
Зеленский поехал в Британию на встречу с Сунаком - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский 15 мая приедет в официальным визитом в Лондон и проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По его словам, Британия является лидером, когда речь идет о расширении возможностей Вооруженных Сил Украины в небе и на земле.

Он отметил, что встретится с Сунаком, будут проведены переговоры с глазу на глаз и делегациями. 

С 13 мая Зеленский находится в Европе и посещает ключевые страны-партнеры Украины. Сначала он посетил Италию, где встретился с премьером Джорджей Мелони и папой римским Франциском
Далее Зеленский полетел в Германию, где провел переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также получил премию Карла Великого. 
После этого президент посетил Париж и встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном

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Дмитрий Гриниченко
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