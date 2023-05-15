Зеленский поехал в Британию на встречу с Сунаком

Президент Владимир Зеленский 15 мая приедет в официальным визитом в Лондон и проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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По его словам, Британия является лидером, когда речь идет о расширении возможностей Вооруженных Сил Украины в небе и на земле.

Он отметил, что встретится с Сунаком, будут проведены переговоры с глазу на глаз и делегациями.

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