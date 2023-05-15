Макрон: Франция передаст Украине десятки бронемашин и колесных танков AMX-10RC. Усилит ПВО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине десятки бронированных машин и колесных танков AMX-10RC, а также обучит несколько батальонов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже, цитирует его BMF TV.

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По его словам, Франция готовит новые военные поставки с учетом потребностей Украины — страна обучит и вооружит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и колесных танков AMX-10RC.

"Военная поддержка, оказываемая Францией с начала войны для того, чтобы Украина могла защитить себя, продолжается, и новые поставки готовятся с учетом самых неотложных потребностей Украины", — сказал Макрон.

Он отметил, что Париж также сосредоточен на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины.

Французский лидер также заявил, что необходимо усилить давление на Россию через новые санкции, чтобы ослабить ее способность продолжать войну.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

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