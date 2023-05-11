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Зеленский: Украине нужно больше времени для наступления. Успех будет, но мы потеряем людей

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 10:33
Зеленский: Украине нужно больше времени для наступления. Успех будет, но мы потеряем людей - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, Украина должна получить больше западных вооружений, чтобы начать ожидаемое наступление. 

"С тем, что у нас есть мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы бы потеряли много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", — сказал Зеленский.

Он отметил, что уверен в способности Вооруженных Сил Украины наступать и предупредил о рисках заморозки войны, на что рассчитывает Россия. 

Глава государства подчеркнул, что никто не может заставлять Украину отказываться от своих территорий. 

"Почему любая страна мира должна отдавать Путину свою территорию?", — сказал он.

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Дмитрий Гриниченко
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