Зеленский: Украине нужно больше времени для наступления. Успех будет, но мы потеряем людей

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников. Об этом он сообщил в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина должна получить больше западных вооружений, чтобы начать ожидаемое наступление.

"С тем, что у нас есть мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы бы потеряли много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", — сказал Зеленский.

Он отметил, что уверен в способности Вооруженных Сил Украины наступать и предупредил о рисках заморозки войны, на что рассчитывает Россия.

Глава государства подчеркнул, что никто не может заставлять Украину отказываться от своих территорий.

"Почему любая страна мира должна отдавать Путину свою территорию?", — сказал он.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.