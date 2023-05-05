У Байдена заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины

В Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

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По его словам, в Вашингтоне уверены, что сделали все, что могли, чтобы Украина была готова перейти в наступление, когда такое решение примет президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины получили порядка 98% запрашиваемых для наступления вооружений — бронетехнику, артиллерию, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и обучение новых бригад за границей.

"Это ноу-хау, чтобы использовать этот материал в полевых условиях для того, что мы называем общевойсковым маневром, который им понадобится для работы на открытой местности, объединяя механизированную пехоту, артиллерию и ПВО в полевых условиях", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что США "сделали все, что могли", но не собираются останавливаться.

"Вы увидите постоянную поддержку со стороны США в будущем. Но что касается фактического проведения любого весеннего контрнаступления, то это будет зависеть от президента Зеленского", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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