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У Байдена заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 06:23
У Байдена заявили, что США
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

По его словам, в Вашингтоне уверены, что сделали все, что могли, чтобы Украина была готова перейти в наступление, когда такое решение примет президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины получили порядка 98% запрашиваемых для наступления вооружений — бронетехнику, артиллерию, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и обучение новых бригад за границей. 

"Это ноу-хау, чтобы использовать этот материал в полевых условиях для того, что мы называем общевойсковым маневром, который им понадобится для работы на открытой местности, объединяя механизированную пехоту, артиллерию и ПВО в полевых условиях", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что США "сделали все, что могли", но не собираются останавливаться. 

"Вы увидите постоянную поддержку со стороны США в будущем. Но что касается фактического проведения любого весеннего контрнаступления, то это будет зависеть от президента Зеленского", — резюмировал он.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитро Гриниченко
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