Зеленский отверг сомнения в наступлении ВСУ: Мы не думаем о поражении, делаем максимум
Президент Владимир Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нидерландах.
По его словам, Украина готовится к справедливости на поле боя и деоккупации своих территорий.
"Мы не слабые, а просто хотим стать сильнее, именно поэтому хотим получать военную помощь. Мы готовим контрнаступление, не буду раскрывать детали, но я думаю, что мы получим необходимые вооружения", — сказал Зеленский.
На вопрос о возможной неудачи контрнаступления ВСУ он заявил, что Украина верит в успех и делает для этого все возможное.
"Мы делаем максимум, наши военные и общество, работаем на армию. Все думают об усилении армии каждый день. Мы не думаем, что у нас может не быть успеха, это не наш способ. У нас есть цель — я уверен, что мы достигнем результата", — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что никто не может гарантировать успех на 100%, однако Украина в любом случае пойдет вперед.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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