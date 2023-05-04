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Зеленский отверг сомнения в наступлении ВСУ: Мы не думаем о поражении, делаем максимум

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 15:33
Зеленский отверг сомнения в наступлении ВСУ: Мы не думаем о поражении, делаем максимум - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нидерландах.

По его словам, Украина готовится к справедливости на поле боя и деоккупации своих территорий. 

"Мы не слабые, а просто хотим стать сильнее, именно поэтому хотим получать военную помощь. Мы готовим контрнаступление, не буду раскрывать детали, но я думаю, что мы получим необходимые вооружения", — сказал Зеленский.

На вопрос о возможной неудачи контрнаступления ВСУ он заявил, что Украина верит в успех и делает для этого все возможное. 

"Мы делаем максимум, наши военные и общество, работаем на армию. Все думают об усилении армии каждый день. Мы не думаем, что у нас может не быть успеха, это не наш способ. У нас есть цель — я уверен, что мы достигнем результата", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что никто не может гарантировать успех на 100%, однако Украина в любом случае пойдет вперед. 

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война наступление военная помощь временно оккупированные территории
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