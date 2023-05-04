Зеленский отверг сомнения в наступлении ВСУ: Мы не думаем о поражении, делаем максимум

Президент Владимир Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нидерландах.

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По его словам, Украина готовится к справедливости на поле боя и деоккупации своих территорий.

"Мы не слабые, а просто хотим стать сильнее, именно поэтому хотим получать военную помощь. Мы готовим контрнаступление, не буду раскрывать детали, но я думаю, что мы получим необходимые вооружения", — сказал Зеленский.

На вопрос о возможной неудачи контрнаступления ВСУ он заявил, что Украина верит в успех и делает для этого все возможное.

"Мы делаем максимум, наши военные и общество, работаем на армию. Все думают об усилении армии каждый день. Мы не думаем, что у нас может не быть успеха, это не наш способ. У нас есть цель — я уверен, что мы достигнем результата", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что никто не может гарантировать успех на 100%, однако Украина в любом случае пойдет вперед.

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Дмитро Гриниченко

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