Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины "в глобальном плане" готовы к предстоящему наступлению.Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, подготовка к наступлению завершается, так как кроме получения вооружений и техники от союзников, украинские воины должны их освоить.

"Мы получили очень современные системы. Кроме танковой коалиции, куда в первую очередь входят Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 позже приедут, мы ждем еще потом Abrams, которые в этом контрнаступлении участвовать не будут, думаю. Но наши экипажи уже поехали на учебу", — сказал министр.

Он отметил, что Украина получила "достаточно большое" количество бронетехники, которая объявлена, подготовлена и частично поставлена.

"Есть техника, на которой заканчивается обучение, и уже тогда экипажи вместе с ней прибудут, когда будет определено время и место. Если в глобальном смысле, мы готовы", — заявил Резников.

Глава ведомства подчеркнул, что решение о дате и месте наступление примет Генеральный штаб.

Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.