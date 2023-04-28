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Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 13:43
Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины "в глобальном плане" готовы к предстоящему наступлению.Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, подготовка к наступлению завершается, так как кроме получения вооружений и техники от союзников, украинские воины должны их освоить. 

"Мы получили очень современные системы. Кроме танковой коалиции, куда в первую очередь входят Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 позже приедут, мы ждем еще потом Abrams, которые в этом контрнаступлении участвовать не будут, думаю. Но наши экипажи уже поехали на учебу", — сказал министр. 

Он отметил, что Украина получила "достаточно большое" количество бронетехники, которая объявлена, подготовлена и частично поставлена. 

"Есть техника, на которой заканчивается обучение, и уже тогда экипажи вместе с ней прибудут, когда будет определено время и место. Если в глобальном смысле, мы готовы", — заявил Резников.

Глава ведомства подчеркнул, что решение о дате и месте наступление примет Генеральный штаб.

Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитро Гриниченко
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