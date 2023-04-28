Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины "в глобальном плане" готовы к предстоящему наступлению.Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По его словам, подготовка к наступлению завершается, так как кроме получения вооружений и техники от союзников, украинские воины должны их освоить.
"Мы получили очень современные системы. Кроме танковой коалиции, куда в первую очередь входят Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 позже приедут, мы ждем еще потом Abrams, которые в этом контрнаступлении участвовать не будут, думаю. Но наши экипажи уже поехали на учебу", — сказал министр.
Он отметил, что Украина получила "достаточно большое" количество бронетехники, которая объявлена, подготовлена и частично поставлена.
"Есть техника, на которой заканчивается обучение, и уже тогда экипажи вместе с ней прибудут, когда будет определено время и место. Если в глобальном смысле, мы готовы", — заявил Резников.
Глава ведомства подчеркнул, что решение о дате и месте наступление примет Генеральный штаб.
Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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