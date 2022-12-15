Залужный: ВСУ сейчас готовят наступательную операцию на одном направлении, она на подходе

Вооруженные Силы Украины сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений. Об этом в интервью The Economist сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, с теми ресурсами, которые Украина сегодня получает от союзников, ВСУ не могут проводить новые крупные операции.

Одновременно он отметил, что сейчас командование работает над одной операцией, которая уже на подходе, но ее никто не замечает.

"Мы используем гораздо меньше снарядов. Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мы можем и должны захватить намного больше территории", — сказал Залужный.

Генерал подчеркнул, что для выхода на рубежи 23 февраля нужно 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.

"Но я не могу сделать это с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем мне нужно", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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