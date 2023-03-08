Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассчитывает создать три армейских корпуса в 60 000 воинов для наступления. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

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В материале сказано, что генерал собирается создать три новых армейских корпуса, каждый из которых будет состоять из шести бригад — общая численность составит более 60 000 человек.

Отмечается, что с января учебное командование армии США проводит тренировки украинских подразделений в Германии.

Издание пишет: если во время наступлений в 2022 году ВСУ атаковали в формате рот, то американцы объединяют их в батальоны и бригады для общевойсковой войны, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие роды войск работают вместе, а не последовательно.

Одновременно западные официальные лица якобы расходятся в мнениях, будет ли такого количества войск достаточно, чтобы выбить россиян с оккупированных территорий, также серьезной проблемой остаются боеприпасы и недостаток авиации у ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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