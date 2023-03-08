Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассчитывает создать три армейских корпуса в 60 000 воинов для наступления. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что с января учебное командование армии США проводит тренировки украинских подразделений в Германии.
Издание пишет: если во время наступлений в 2022 году ВСУ атаковали в формате рот, то американцы объединяют их в батальоны и бригады для общевойсковой войны, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие роды войск работают вместе, а не последовательно.
Одновременно западные официальные лица якобы расходятся в мнениях, будет ли такого количества войск достаточно, чтобы выбить россиян с оккупированных территорий, также серьезной проблемой остаются боеприпасы и недостаток авиации у ВСУ.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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