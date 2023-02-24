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Глава Пентагона: США готовят мотобригады ВСУ. Они прорвут оборону РФ и изменят поле боя

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 08:18
Глава Пентагона: США готовят мотобригады ВСУ. Они прорвут оборону РФ и изменят поле боя - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники готовят мотопехотные бригады Вооруженных Сил Украины для прорыва обороны россиян. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, военная помощь США изменит динамику на поле боя и позволит ВСУ прорвать оборону российских оккупантов. 

"Мы обучаем и оснащаем несколько бригад мотопехоты — это довольно существенный потенциал. Вдобавок к этому дополнительная артиллерия, и поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", — сказал Остин.

Он отметил, что западные вооружения позволят Украине менять ход войны и будут иметь решающее значение. 

"И поэтому вместо того, чтобы зайти в тупик, вы, вероятно, увидите, как украинцы ведут борьбу, чтобы они могли создавать возможности для себя и использовать эти возможности в будущем", — заявил глава Пентагона.

24 февраля президент США Джо Байден должен  объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. 

  • Байден сказал, что с 24 февраля 2022 года вместе с европейскими партнерами США передали Украине более 700 танков, более 1000 бронированных машин, более 2 млн артиллерийских снарядов.
  • В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.
  • В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

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Дмитро Гриниченко
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пентагон война наступление военная помощь Ллойд Остин
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