В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16

Глава международного комитета Палаты представителей США Майк Маккол заявил, что импульс в Вашингтоне смещается в сторону отправки Украине ракет ATACMS и истребителей F-16. Об этом он сообщил во время визита в Киев, цитирует его агентство Reuters.

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По его словам, в администрации президента США Джо Байдена по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как быстро и какое оружие отправить Украине, которой нужны ракеты ATACMS и F-16.

"Но я вижу нарастающий импульс по вопросу артиллерии и самолетов. И в любом случае мы можем начать обучение пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", – сказал Маккол.

Конгрессмен отметил, что он встретился с президентом Владимиром Зеленским и тот дал ему список оружия, в котором были F-16 и ATACMS.

Политик подчеркнул, что данное вооружение необходимо Украине, чтобы "пройти весь путь до Крыма" и отбиться от воздушных атак России.

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Дмитро Гриниченко

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