Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом вопрос передачи Украине дальнобойных вооружений. Об этом он сообщил во время визита американского лидера в Киев, передает агентство Reuters.

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По словам Зеленского, во время визита Байдена он обсудил с ним оружие большой дальности.

В Белом доме заявили, что президент США объявит о новых санкциях против России и новом пакете военной помощи Украине.

Также Байден сообщил, что с нетерпением ждет поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников с восточного фланга, а также высказать замечания по поводу того, как Соединенные Штаты продолжат объединять мир для поддержки народа Украины и основных ценностей, которые отражены в Уставе ООН.

Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.

Путин думал, что переживет нас – Байден в Киеве объявит о новом оружии для Украины.

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Дмитро Гриниченко

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