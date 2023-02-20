UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 12:37
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности - Фото
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом вопрос передачи Украине дальнобойных вооружений. Об этом он сообщил во время визита американского лидера в Киев, передает агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Зеленского, во время визита Байдена он обсудил с ним оружие большой дальности. 

В Белом доме заявили, что президент США объявит о новых санкциях против России и новом пакете военной помощи Украине. 

Также Байден сообщил, что с нетерпением ждет поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников с восточного фланга, а также высказать замечания по поводу того, как Соединенные Штаты продолжат объединять мир для поддержки народа Украины и основных ценностей, которые отражены в Уставе ООН.

Читайте также: Байден пошлет сигнал Путину во время визита в Польшу – Белый дом

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война военная помощь джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 