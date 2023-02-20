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Путин думал, что переживет нас – Байден в Киеве объявит о новом оружии для Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 12:31
Путин думал, что переживет нас – Байден в Киеве объявит о новом оружии для Украины - Фото
Фото: ОП

Президент США Джо Байден объявит в Киеве об очередных поставках критически важного военного оборудования для Украины, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

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"Пока мир готовится к годовщине жестокого вторжения России в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал Байден.

"Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он глубоко ошибался", – добавил он.

Президент США сообщил, что примет участие в расширенной дискуссии по американской поддержке Украины.

"Я объявлю об очередных поставках критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", – говорится в релизе.

Также там сообщается, что позже на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против элит и компаний из оборонной отрасли России. "За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжена", – отметил Байден.

Кроме того, он сообщил, что с нетерпением ждет поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников с восточного фланга, а также высказать замечания по поводу того, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки народа Украины и основных ценностей, которые отражены в Уставе ООН.

  • Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом

Вадим Ребрина
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джо байден владимир путин Владимир Зеленский оружие
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