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Байден пошлет сигнал Путину во время визита в Польшу – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 10:03
Байден пошлет сигнал Путину во время визита в Польшу – Белый дом - Фото
Фото: EPA

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу, запланированного на 20-22 февраля, выступит с речью, посвященной годовщине неспровоцированного российского вторжения в Украину.

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В ней будет говориться о том, как США сплотили мир вокруг поддержки народа Украины, и о готовности американских властей продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется, заявило посольство США в Варшаве в четверг.

Представитель администрации президента США по национальной безопасности Джон Кирби в пятницу на брифинге сказал, что эта речь, вероятно, будет содержать послание к Владимиру Путину.

"Когда президент говорит, он обращается как к американскому народу, так и к людям во всем мире. Думаю, что вы услышите сигналы в речи президента, которые найдут отклик у американского народа, найдут отклик у наших союзников и партнеров, найдут отклик у польского народа, который так много сделал и продолжает делать", – сказал Кирби.

"И я подозреваю, что вы также услышите, как он обращается к Путину и русскому народу", – добавил он.

Речь Байдена запланирована на 21 февраля. В тот же день в Москве с посланием должен выступать Путин.

  • 1 февраля польское издание Dziennik сообщало, что Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой. В тот же день Зеленского спросили об этом на пресс-конференции – он ответил, что его в Польшу не приглашали.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что визит Байдена в феврале станет укреплением безопасности страны.
Андрій Водяний
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джо байден владимир путин война польща
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