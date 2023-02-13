Дуда: Визит Байдена в Польшу — это укрепление безопасности и восточного фланга НАТО
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что визит президента США Джо Байдена в феврале станет укреплением безопасности страны. Об этом он сообщил в заявлении 13 февраля.
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По его словам, следующие две недели будут очень активными в международном пространстве — Мюнхенская конференция по безопасности и визит Байдена в Польшу станут самыми важными моментами.
"Это будет время встреч, связанных с укреплением безопасности Польши. Мы хотим укрепить безопасность Польши и чтобы саммит НАТО привел к хорошим решениям для восточного фланга, в том числе в отношении укрепления инфраструктуры", — сказал Дуда.
Он отметил, что также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить вопроси укрепления восточного фланга Альянса.
- 10 февраля было объявлено, что Байден будет находиться с визитом в Польше 20-22 февраля 2023 года, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами Бухарестской девятки. Одной из тем переговоров будет помощь Украине в отражении агрессии России.
- 1 февраля польское издание Dziennik сообщало, что Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой.
- В тот же день президента Владимира Зеленского спросили об этом на пресс-конференции – он ответил, что его в Польшу не приглашали.
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