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Дуда: Визит Байдена в Польшу — это укрепление безопасности и восточного фланга НАТО

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 12:23
Дуда: Визит Байдена в Польшу — это укрепление безопасности и восточного фланга НАТО - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что визит президента США Джо Байдена в феврале станет укреплением безопасности страны. Об этом он сообщил в заявлении 13 февраля.

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По его словам, следующие две недели будут очень активными в международном пространстве — Мюнхенская конференция по безопасности и визит Байдена в Польшу станут самыми важными моментами. 

"Это будет время встреч, связанных с укреплением безопасности Польши. Мы хотим укрепить безопасность Польши и чтобы саммит НАТО привел к хорошим решениям для восточного фланга, в том числе в отношении укрепления инфраструктуры", — сказал Дуда.

Он отметил, что также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить вопроси укрепления восточного фланга Альянса.

  • 10 февраля было объявлено, что Байден будет находиться с визитом в Польше 20-22 февраля 2023 года, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами Бухарестской девятки. Одной из тем переговоров будет помощь Украине в отражении агрессии России.
  • 1 февраля польское издание Dziennik сообщало, что Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой.
  • В тот же день президента Владимира Зеленского спросили об этом на пресс-конференции – он ответил, что его в Польшу не приглашали.

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Дмитро Гриниченко
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