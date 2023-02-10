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"Будет сильное послание": в Белом Доме уточнили планы Байдена по визиту в Польшу

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 23:44
Джо Байден (фото - ЕРА)

В Белом Доме уточнили, что планирует президент США Джо Байден для объявленного визита в Польшу - советник по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби сказал на брифинге, что президент заявит о важности максимально поддерживать Украину в ближайшие несколько месяцев, которые должны стать решающими.

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По словам Кирби, Байден "хочет поговорить о важности для международного сообщества сохранять решительность и единство в поддержке Украины в течение этого года".

Он также сказал, что Байден планирует выступить с речью накануне годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину, и что "это будет сильное послание" не только от США, но и от всего международного сообщества о поддержке Украины на протяжении следующих месяцев, которые, как ожидается, будут "трудными и критически важными, особенно для ВСУ".

10 февраля было объявлено, что Байден будет находиться с визитом в Польше 20-22 февраля 2023 года, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами Бухарестской девятки. Одной из тем переговоров будет помощь Украине в отражении агрессии России.

  • 1 февраля польское издание Dziennik сообщало, что Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой.
  • В тот же день президента Владимира Зеленского спросили об этом на пресс-конференции – он ответил, что его в Польшу не приглашали.

Сергій Бережний
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визит в Польшу война военная помощь джо байден поддержка Украины джон кирби
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