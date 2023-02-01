Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой – DGP

Президент Владимир Зеленский, возможно, приедет в Польшу, чтобы встретиться там с американским и польским коллегами Джо Байденом и Анджеем Дудой, когда президент США будет в Европе с визитом. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники.

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Как отмечается, рассматривается вариант встречи в Польше Байдена с Дудой и Зеленским, на которой украинский президент представит свой мирный план из 10 пунктов.

По информации DGP, рассматриваются два города – Жешув и Варшава.

Считается, что визит Зеленского станет частью более широкого дипломатического плана, который Киев намерен реализовать через год после того, как Россия начала свое вторжение.

"Президент Украины представит мирный план и призовет к организации международной конференции, посвященной Украине", – сообщил источник DGP.

Также отмечается, что параллельно с дипломатическим наступлением Киева ведутся переговоры о дальнейшем вооружении Украины.

Редакция LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента Сергею Никифорову. Ответ будет опубликован.

23 декабря 2022 года стало известно, что команда Зеленского работает над мирным планом, который может быть представлен в феврале 2023 года.

26 января сообщалось, что у Байдена думают над годовщиной вторжения – президент США может полететь в Европу.

31 января Байден сказал, что собирается обсудить с Зеленским запросы Украины об оружии для войны.

Наталія Медведєва

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