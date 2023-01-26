У Байдена думают над годовщиной вторжения: президент США может полететь в Европу – CNN

Президент США Джо Байден может полететь в Европу на годовщину полномасштабной войны, но Украину он вряд ли посетит из соображений безопасности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам собеседников журналистов, Байден рассматривает возможность поездки в Европу в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Поездка еще не подтверждена и детали не согласованы, но один из официальных лиц сказал, что одной из рассматриваемых остановок является Польша – ключевой союзник НАТО, где сейчас размещены тысячи американских военнослужащих. Также Польша является центром для поставок западного оружия в Украину, и там же военнослужащие США также обучают украинских военных.

Однако, по словам чиновника, маловероятно, что Байден поедет в Украину в рамках этой поездки, учитывая опасения по поводу безопасности.

По данным CNN, помощники Байдена уже несколько недель планируют, как они почтят годовщину вторжения. Возможно, президент США выступит с важной речью. Они хотят подчеркнуть стойкость украинского народа, отметив, что, когда началась полномасштабная война, многие считали, что Киев падет в течение нескольких дней.

В марте 2022 года Байден прилетел в польский Жешув в 90 км от границы с Украиной и выступил перед военнослужащими 82 воздушно-десантной дивизии.

Вчера Байден объявил, что Штаты передадут Украине 31 танк Abrams, а также технику для их обслуживания и топливо.

Смотрите также: Байден: Мы поможем Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.