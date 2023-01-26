UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Байдена думают над годовщиной вторжения: президент США может полететь в Европу – CNN

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 17:58
У Байдена думают над годовщиной вторжения: президент США может полететь в Европу – CNN - Фото
Джо Байден (фото: EPA)

Президент США Джо Байден может полететь в Европу на годовщину полномасштабной войны, но Украину он вряд ли посетит из соображений безопасности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам собеседников журналистов, Байден рассматривает возможность поездки в Европу в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Поездка еще не подтверждена и детали не согласованы, но один из официальных лиц сказал, что одной из рассматриваемых остановок является Польша – ключевой союзник НАТО, где сейчас размещены тысячи американских военнослужащих. Также Польша является центром для поставок западного оружия в Украину, и там же военнослужащие США также обучают украинских военных.

Однако, по словам чиновника, маловероятно, что Байден поедет в Украину в рамках этой поездки, учитывая опасения по поводу безопасности.

По данным CNN, помощники Байдена уже несколько недель планируют, как они почтят годовщину вторжения. Возможно, президент США выступит с важной речью. Они хотят подчеркнуть стойкость украинского народа, отметив, что, когда началась полномасштабная война, многие считали, что Киев падет в течение нескольких дней.

Смотрите также: Байден: Мы поможем Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша Европа годовщина джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 