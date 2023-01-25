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Байден: Мы поможем Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 19:19
Байден: Мы поможем Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Западные партнеры намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление, они в этом едины, сказал президент США Джо Байден в своем заявлении о ситуации в Украине.

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"Россия не ожидала, что мы будем действовать единым фронтом, но мы объединили свои усилия., и мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление", – сказал он.

Байден отметил, что Украина должна повысить обороноспособность для защиты своей территориальной целостности от российской агрессии. Это задача для всего мира, сказал он.

"Это главная цель — помочь Украине защитить себя. Она не представляет наступательной угрозы для России. Единственная цель — это защитить свою территорию", – сказал Байден.

"Мы не позволим какой-либо стране нарушать территориальную целостность другой страны. Наша цель — сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины", – добавил он.

По словам Байдена, российский диктатор Владимир Путин ожидал, что решимость Запада ослабнет. "И он был неправ, он ошибался с самого начала. Мы едины — Америка и весь мир", – сказал президент США, добавив, что США будут предоставлять Украине помощь "столько, сколько нужно".

Также Байден заявил, что Украина получит американские танки M1 Abrams.

Перед заявлением он поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком "в рамках нашей тесной координации по поддержке Украины".

Вадим Ребрина
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