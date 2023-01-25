Германия сможет передать Leopard через три месяца. Тренировки начнутся быстро — Писториус

Германия сможет передать Украине первые танки Leopard 2 через три месяца, а обучение начнется очень быстро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус после заседания комитета Бундестага по обороне, цитирует его Bild.

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По его словам, бундесвер начнет очень быстро обучать украинских солдат обращению с танками и уточнит маршруты снабжения.

Он отметил, что решение о поставке Leopard Украине было историческим, так как его скоординировали на международном уровне в условиях "взрывоопасной ситуации в Украине".

"Это важное изменение правил игры на данном этапе войны", — сказал Писториус.

Министр заявил, что в качестве первого шага Берлин предоставит относительно новые Leopard из запасов бундесвера, чтобы доставить первый батальон в Украину вместе с союзниками.

На втором этапе планируется формирование второго батальона из старых танков Leopard, что займет немного больше времени.

"Цель состоит в том, чтобы иметь возможность доставить как можно быстрее", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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