UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия сможет передать Leopard через три месяца. Тренировки начнутся быстро — Писториус

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 15:40
Германия сможет передать Leopard через три месяца. Тренировки начнутся быстро — Писториус - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Германия сможет передать Украине первые танки Leopard 2 через три месяца, а обучение начнется очень быстро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус после заседания комитета Бундестага по обороне, цитирует его Bild.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, бундесвер начнет очень быстро обучать украинских солдат обращению с танками и уточнит маршруты снабжения. 

Он отметил, что решение о поставке Leopard Украине было историческим, так как его скоординировали на международном уровне в условиях "взрывоопасной ситуации в Украине". 

"Это важное изменение правил игры на данном этапе войны", — сказал Писториус.

Министр заявил, что в качестве первого шага Берлин предоставит относительно новые Leopard из запасов бундесвера, чтобы доставить первый батальон в Украину вместе с союзниками.

На втором этапе планируется формирование второго батальона из старых танков Leopard, что займет немного больше времени. 

"Цель состоит в том, чтобы иметь возможность доставить как можно быстрее", — резюмировал он.

Читайте также: Шольц отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война танки военная помощь Leopard 2 борис писториус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 