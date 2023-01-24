Украина может получить около 30 Abrams. Пентагон: Когда мы это сделаем, то сообщим открыто

В администрации президента США Джо Байдена, по данным издания Politico, якобы рассматривают возможность передачи Украине около 30 танков M1 Abrams. Пентагон пока не подтверждает это официально, но обещает сообщить, когда будет точное решение.

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По словам неназванных американских чиновников, заявление об отправке американских танков Abrams Украине может быть сделано уже на этой неделе.

Один из официальных представителей США заявил, что у Байдена рассматривают возможность отправки около 30 танков Abrams. Другое высокопоставленное лицо сообщило, что Пентагон никогда не снимал танки с повестки дня.

Канал CNN со ссылкой на источники также сообщил, что в Белом доме завершают подготовку планов по отправке Abrams Украине.

Отмечается, что сроки фактической доставки танков до сих пор неясны, и обычно требуется несколько месяцев, чтобы обучить войска эффективному использованию машин.

Корреспондент Голоса Америки Остап Яриш опубликовал комментарий представителя Пентагона Пэта Райдера, который заявил, что видел сообщения в прессе о том, что США собираются передать Украине Abrams.

"На данный момент у меня нет никаких объявлений, и когда, и если мы это сделаем, мы обязательно сообщим, вы знаете", – сказал он.

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Дмитро Гриниченко

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