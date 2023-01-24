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Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе — WSJ

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 17:23
Байден может объявить о передаче Украине
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" американских танков M1 Abrams уже на этой неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных собеседников в Вашингтоне.

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По словам чиновников, передача Abrams станет частью дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится отправить меньшее количество немецких танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества этих машин Польшей и другими странами.

В Белом доме отказались открыто комментировать данную информацию. 

Издание пишет, что сделка устранит разногласия между США и европейскими союзниками по поводу предоставления танков Украине на решающем этапе войны.

Отмечается, что изменение позиции Вашингтона последовало после телефонного разговора Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, в ходе которого американский лидер согласился рассмотреть вопрос о поставке американских танков. 

Ранее канал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщал, что США готовы отправить Украине около 10 танков M1 Abrams, чтобы повлиять на решение Германии передать Leopard 2.

Читайте также: Кулеба о решении Германии по танкам для ВСУ: Осталось полшага, мы на финальной стадии

Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь джо байден M1 Abrams олаф шольц Leopard 2
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