Правительство Германии намерено срочно рассмотреть заявку Польши на Leopard – Spiegel

Правительство Германии хочет в срочном порядке рассмотреть заявку Польши на передачу Украине танков. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на представителя властей.

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"Федеральное правительство хочет рассмотреть заявку правительства Польши на передачу Украине танков Leopard 2 немецкого производства с необходимой срочностью", – говорится в сообщении.

Представитель немецкого правительства подтвердил, что польская заявка на экспорт получена.

По его словам, такие заявки будут "рассматриваться с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия".

Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".

Чуть позже стало известно, что Польша запросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

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Наталія Медведєва

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