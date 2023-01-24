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Правительство Германии намерено срочно рассмотреть заявку Польши на Leopard – Spiegel

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24.01.2023, 15:18
Правительство Германии намерено срочно рассмотреть заявку Польши на Leopard – Spiegel - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Правительство Германии хочет в срочном порядке рассмотреть заявку Польши на передачу Украине танков. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на представителя властей.

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"Федеральное правительство хочет рассмотреть заявку правительства Польши на передачу Украине танков Leopard 2 немецкого производства с необходимой срочностью", – говорится в сообщении.

Представитель немецкого правительства подтвердил, что польская заявка на экспорт получена.

По его словам, такие заявки будут "рассматриваться с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия".

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Наталія Медведєва
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Германия война польша танки военная помощь Leopard 2
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