Правительство Германии намерено срочно рассмотреть заявку Польши на Leopard – Spiegel
24.01.2023, 15:18
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)
Правительство Германии хочет в срочном порядке рассмотреть заявку Польши на передачу Украине танков. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на представителя властей.
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"Федеральное правительство хочет рассмотреть заявку правительства Польши на передачу Украине танков Leopard 2 немецкого производства с необходимой срочностью", – говорится в сообщении.
Представитель немецкого правительства подтвердил, что польская заявка на экспорт получена.
По его словам, такие заявки будут "рассматриваться с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия".
- Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".
- Чуть позже стало известно, что Польша запросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.
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