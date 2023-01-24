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Польша запросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 11:44
Польша запросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину - Фото
Танк Leopard 2 армии Польши (скриншот)

Германия получила официальный запрос Польши о разрешении на передачу Украине немецких танков Leopard 2, которые стоят на вооружении польской армии. Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

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"Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине", – уведомил он.

Блащак также призвал Германию присоединиться к коалиции стран, которые поддержат Украину этими танками: "Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!"

В Кремле заявили, что решение Берлина поставить танки ВСУ "не сулят ничего хорошего для будущих отношений" с Москвой и "оставят неминуемый след". У российского диктатора Владимира Путина посетовали, что "сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией или с другими странами ЕС и НАТО не наблюдается".

  • Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".

Читайте также: Кулеба о решении Германии по танкам для ВСУ: Осталось полшага, мы на финальной стадии

Євген Пилипенко
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